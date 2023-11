Parim südamega tehtud eurotegu on leitud!

Eesti on Euroopa Liitu kuulunud pea kaks kümnendit ja selle aja jooksul on struktuurifondidest toetust saanud üle 40 000 projekti kokku ligi 7,6 miljardi euro eest. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) korraldas sel puhul parimate ELi toetuste abil ellu viidud projektide konkursi, et jagada toetust saanud edulugudele tunnustust. Kokku esitati konkursile 140 projekti, mille seast valis žürii välja 30. Projektide valikul hinnati nende tunnetuslikku mõju ja olulisust konkreetsele valdkonnale, sihtrühmale, piirkonnale või kogukonnale. Parimatest parimad selgitati välja rahvahääletusel, kus projektid kogusid kokku üle 23 000 hääle.

Konkurentsitu võitja on Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla projekt

PARIM SÜDAMEGA EUROTEGU – TERVISHOID

Toetussumma 18 135 194,85 € Foto: Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla

Viiendiku kõigist häältest kogunud Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgus valmisid Eesti kaasaegseimad ravikorpused nii laste- kui kõrvakliinikule, samuti uus operatsiooniplokk. Uued ruumid said endale ka näo- ja lõualuudekirurgia osakond ning perekeskus. Nii patsientide ravikeskkond kui töötajate olmetingimused muudeti kaasaegseks, samuti on nüüd olemas tänapäevased võimalused õppe- ja teadustöö läbiviimiseks Eesti ainsas ülikoolihaiglas. Laste ravi on nüüd koondunud nüüd L. Puusepa 8 aktiivravikeskusse, kus on kättesaadavad kõik TÜ Kliinikumis kasutusel olevad kõrgtehnoloogilised tervishoiuteenused.