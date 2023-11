Kaja Kallas: ma näen ennast siiski peaministrina

Mis signaali teile selline hääletus andis? «See pahameel maksutõusude pärast on meie erakonna liikmete seas samasugune nagu ka ühiskonnas. Selgelt anti sellega seda sõnumit edasi nii mulle kui Mardile (Võrklaev – toim.). Me ei tee seda seetõttu, et me seda tahaks teha, vaid oleme need eestkõnelejad ebapopulaarsetel otsustel ja sellel on oma mõju,» vastas Kallas.

Kas te olete ajalehtede juhtkirju lugenud? «Mulle üks ajakirjanik rääkis, kuidas neid kirjutatakse, et see on ühe ajakirjaniku arvamus toimetuses. Marju Lauristin ütles, et ajakirjanikud kujundavad seda meelsust,» vastas Kallas ja lisas, et tema tegemised ei ole algusest peale meediale meeldinud. «See pahameel ja kriitika on ju ajakirjanike poolt suuremaks läinud. Pinged ühiskonnas on olemas ja neist ei saa mööda vaadata,» ütles Kallas. Ta lisas, et Eesti ei saa sellise maksukoormusega osutada Põhjamaadega sarnaselt samasuguseid teenuseid.