OTSEPILT JA -BLOGI, FOTOD ⟩ Riigikogu hääletab kolme valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu üle

Riigikogus on teisipäeval kolme eelnõu teine lugemine, mille koalitsioon sidus valitsuse usaldusküsimusega – see tähendab, et muudatusettepanekuid läbi ei hääletata ja eelnõud tulevad pärast esindajate ettekandeid ja läbirääkimisi kohe lõpphääletusele.