OTSEPILT ⟩ Mihhail Kõlvart ja Andrei Kante räägivad eestikeelsele õppele üleminekust

Eestikeelsele õppele ülemineku programmis on mõned muudatused. «Esiteks see, et minu arvates on see süsteemne lähenemine, erinevad meetmed on omavahel seotud ja probleeme, mida tuleb lahendada haridusvaldkonnas ning eriti ülemineku käigus,» kirjeldas Kõlvart. Ta ütles, et selle programmi tegemises osalesid eelkõige eksperdid ning tänaseks on olemas tervikpilt, et mida tuleb teha, et üleminekut toetada.