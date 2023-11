Transpordiamet hoiatab: tugev lumetuisk ja kuni 15 cm lund

Keskkonnaagentuuri teatel jõuab õhtul saartele tihe lume- ja lörtsisadu ning tuiskab. Tugev sadu ja tuisk laienevad kiiresti üle Eesti ning oodata on kuni 15 cm lund. Tuisk muudab nähtavuse halvaks. Homme hommikul jätkub Ida-Eestis lume- ja lörtsisadu ning tuisk, ent Lääne-Eestis sadu nõrgeneb ja läheb üle vihmaks ning teedel on jäiteoht. Homme päeval sajab lörtsi ja vihma, mistõttu teedel püsib jätkuvalt libeduseoht.

«Tihe lumesadu ja tuisk muudavad teeolud keeruliseks ning igal liiklejal tuleb hästi läbi mõelda, kas sellistes keerulistes oludes on vaja sõidukiga liiklusesse minna,» lausus transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. «Kindlasti tuleb varuda homme hommikul tavapärasest rohkem aega oma sõitudeks ning kui autol on all veel suverehvid, siis mitte minna sõitma.»