Mis saab OSCE patiseisust? Tsahkna: nuputamise küsimus

Juba alates 2020. aastast Eesti eesistumise vastu olnud Venemaale pole sobinud ükski Eestit puudutav variant, kompromisskandidaadina on Venemaa pakkunud Austriat. «Meie seisukoht on väga selge: selliste kompromissidega ei saa alluda Venemaa diktaadile. Praegu käibki pidev arutelu, kuidas edasi minna,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) Postimehele ning tõdes, et OSCE riikide sisene kokkulepe asju konsensusega otsustada on praegu osutunud probleemiks.

Ta viitas, et Venemaa ei blokeeri mitte ainult Eesti saamist eesistujaks, vaid ka peasekretäri määramist ja eelarve vastuvõtmist. «Paradoks seisneb selles, et ilma eesistuja ja peasekretärita see organisatsioon töötada ei saa. Eelarvega on veel võimalik ja seda on liikmesriigid tänavu toetanud, nii et töö on läinud edasi,» rääkis Tsahkna. «Venemaa eesmärk ongi ju blokeerida igal pool kõikvõimalikke rahvusvahelisi organisatsioone.»