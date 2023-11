FOTOD ⟩ Alar Karis idapiiril: Eesti on Venemaalt tulevaks rändesurveks valmis

«Ma tahan, et kõigil, kes kompavad Eestis Euroopa Liidu ja NATO välispiiri tugevust, oleks selge: see piir on tugev, see piir on meie kontrolli all ning me ei lase siin rändesurvet enda vastu kasutada. Kui Vene võimud saadavad migrantide rühmad meie piirile, siis on mul neist inimestest kahju, sest neid kasutatakse lihtsalt ära, aga sel viisil nad Euroopa Liitu ei pääse,» rõhutas Karis.