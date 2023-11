VIDEO JA BLOGI ⟩ Valitsus jätkab eelnõude sidumist usaldusküsimusega

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul on tegemist riigieelarve ja sellega seotud seadustega. «Me ei sidunud neid kokku ühtseks paketiks, et anda võimalus neid parlamendis arutada,» rääkis Kallas, lisades, et konstruktiivse diskussiooni asemel on opositsioon esitanud obstruktsiooni korras eelnõudele ligi 2700 muudatusettepanekut.