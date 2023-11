President lubab usaldushääletusega seotud eelnõud teatud tingimustel tagasi lükata

«[Usaldushääletusega seotus] ei saa olla ainult põhjuseks, põhjuseks saab olla see, kas nad on näiteks seotud, antud juhul eelarvega, või siis nad on põhiseadusega vastuolus,» ütles Karis vastuseks ERRi küsimusele, kas ta hakkab riigikogus vastu võetud seadusi tagasi lükkama põhjendusel, et nad on seotud usaldushääletusega.