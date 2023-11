Eesti Juristide Liit: anomaalne õigusloome ja riigivalitsemine peab lõppema

«Aastaid tagasi töötati välja hea õigusloome tava, mis sai oluliseks mõõdupuuks seaduste kvaliteedi hindamisel. Źürii valis igal aastal parima ja halvima seaduse, mille hääletamisel sai osaleda ka rahvas. Konkurss lõppes mõned aastad tagasi, sest korraldajad leidsid, et on eesmärgi saavutanud; hea õigusloome tava on juurdunud. Justiitsministeeriumi algatusel juurutati põhjalik väljatöötamiskavatsuse kohustus ja mõjude hindamise metoodika,» selgitas Pirn.

«Seda ehmatav on nüüdne õigusloomeline hoolimatus ning millise eeskuju see annab igapäevasele õigusloomele. Väljatöötamiskavatsustest on tihti loobutud, mõjud hindamata või tehtud pinnapealselt; huvigrupid on kaasamata või on see näiline paaripäevase kooskõlastusaja tõttu; kobareelnõud seotakse valitsuse usaldushääletusega, et vähendada parlamentaarse debati võimalust. Riigijuhtimise maine kahjustub ja see muutub julgeolekuriskiks,» leiab liit.