Liiklusõnnetuse tõttu on suund Pärnu poole täielikult suletud

Politsei sai kella 7.45 paiku teate, et Tallinna-Pänu-Ikla maantee 33. kilomeetril Metsanurga küla piirkonnas Saue vallas on reka sõitnud libeduse tõttu teelt välja.

Reedel on ilmastikuolud väga halvad ning üle Eesti on toimunud juba mitmeid liiklusõnnetusi. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta, tuletab liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik ja sõita teeoludele vastava kiirusega. Samuti tuleb vältida ohtlikke manöövreid.