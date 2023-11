Laupäeval avatakse Pirita spordikeskuse uisuväljak

Soodsate ilmaolude korral on järgneva nelja kuu jooksul oodata Piritale uisutamist nautima umbes 30 000 inimest. Piritale 1600 ruutmeetri suurune uisuväljak on pealinna üks suuremaid ja asub Pirita jõe kaldal Pirita tervisespordi maja kõrval aadressil Rummu tee 3. Uisuplats on valgustatud ja mängib muusika. Pirita liuväljak on mõeldud harrastusuisutamiseks ja hokit seal mängida ei saa. Kohapealt on võimalik laenutada uiske. Liuvälja kassa ja uisulaenutus asuvad Pirita tervisespordi majas.