Tsahkna: Eesti ei võta oma OSCE kandidatuuri tagasi

«OSCE järgmise aasta eesistuja osas tehakse otsus nädala lõpus OSCE ministrite nõukogus Skopjes. Venemaa eesmärk on lüüa OSCE rivist välja, aga me ei kavatse anda Venemaale võimalust organisatsioon hävitada. Eesti ei võta oma kandidatuuri Venemaa vastuseisu tõttu tagasi, sest järeleandmiste tegemine agressorile, kes rikub kõiki OSCE aluspõhimõtteid, on välistatud.