Soome elama läinud uimastikauplejate juht pääses käitumiskontrollist

«Kuna pole tuvastatud, et Baškirovil oleks Eestis alaline elukoht, on täitmata ka seadusest tulenevad eeldused tema suhtes karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamiseks,» märkis riigikohus. Riigikohus leidis, et kuna karistusjärgse käitumiskontroll on Baškirovi suhtes igal juhul välistatud ja asja uuesti menetledes poleks ringkonnakohtul otsustusruumi, puudub ka sisuline põhjus asja ringkonnakohtule uueks arutamiseks saata.