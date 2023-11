Välisministeerium soovitab Venemaale reisimist nüüd täielikult vältida

«Soome on juba päris mõnda aega Venemaa organiseeritud hübriidrünnakute all. Need on väga selgelt organiseeritud,» rääkis Tsahkna, lisades, et Venemaa kasutab kolmandate riikide kodanikke inimrelvadena. «Venemaa soov ongi, et tekiks inimohvrid, et tekiks võimalus propagandaks, et Soome ja EL on paha,» ütles minister.