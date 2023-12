AITÄH TEILE! ⟩ Vaata Eesti ametijuhtide tervitust turvalisuse päeval

1. detsembril tähistatakse turvalisuse päeva, et pöörata ühiskonnas rohkem tähelepanu siseturvalisuse valdkonnale ja selles valdkonnas töötavatele inimestele - politseinikele, kaitsepolitseinikele, piirivalvuritele, päästjatele, päästekorraldajatele, it-inimestele, kadettidele, õppejõududele, vabatahtlikele ja ka kõigile valdkonna tagalatöötajatele kontoris.

«Eestis töötab umbes 10 000 inimest iga päev selle nimel, et meil oleks siin turvaline elada. Ja Eestis on täna turvaline. Turvatunnet laiemalt loome muidugi koostöös kogukondade ja terve ühiskonnaga, kuid selle vundamendiks on siseturvalisuse teenistujad, kes panustavad ja vastutavad eesliinil,» ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE).