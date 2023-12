OTSEPILT ⟩ Kas Eesti õpilased on värskes PISA haridusuuringus jätkuvalt maailma tipus?

PISA (Programme for International Student Assessment) on rahvusvaheline haridusuuring, mis uurib 15-aastaste noorte teadmisi ja oskusi matemaatikas, loodusteadustes ja funktsionaalses lugemises.

Uuringut korraldab Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). PISA uuring toimub iga kolme aasta järel. Igas uuringus on üks põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus. Algselt oli seekordne uuring planeeritud aastaks 2021, kuid COVID-19 pandeemia tõttu lükati aasta edasi. Seni on toimunud kaheksa PISA uuringut. Eesti on osalenud alates 2006. aastast.