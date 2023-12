«Kuna laev on keskelt pooleks, siis see võis algselt ka märksa pikem olla. Keskmine osa vrakist on väga lagunenud ja see pole hästi eristatav,» ütles transpordiameti hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Väling. «Konsulteerisime Eesti Meremuuseumiga ning on väga tõenäoline, et tegemist on laevaga Saksamaa hävitajate (torpedoboot) flotillist, mis sattus ööl vastu 11. novembrit 1916 Hiiumaa juures Tahkunast põhja pool miiniväljale.»