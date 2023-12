FOTOD ⟩ Siseminister Lauri Läänemetsa isikliku auto aknad löödi öösel puruks

Siseministri nõunik Vootele Päi sõnas, et reede hommikul hakkas Läänemetsa elukaaslane tööle minema ning avastas, et autol on aknad sisse löödud. Autot kasutabki praegu Läänemetsa elukaaslane, kes sõidutab sellega ka nende tütart.

Päi sõnas, et talle teadaolevalt oli löödud enamik aknaid ning kuna tegu oli ainsa rüüstatud autoga tänaval, siis arvatavasti ei olnud tegu kokkusattumusega. «Hetkel on kohapeal politseinikud ja koguvad tõendeid, et teada saada, kes see võis olla.»

Autost seest teadaolevalt midagi kaasa ei võetud. Päi spekuleeris, et küllap üritab keegi siseministrile mingit signaali saata.

Nii Läänemets kui ta elukaaslane on Päi sõnul mõistagi ehmunud ning juhtunu tõttu jäeti ära ka hommikused koosolekud. «Netis igasuguseid ähvardusi ikka on ja sõim on tavaline. Lauri on täiskasvanud mees ja tal mingit hirmu ei ole, aga tütre pärast võtavad nad väga tõsiselt seda. Ka politsei võtab väga tõsiselt seda.»

