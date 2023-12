Pirital hukkus tulekahjus eakas naine

Päästeamet tuletas meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur, mis on Eestis kohustuslik alates 2009. aastast. Nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest õigeaegselt ja ohutult väljuda.