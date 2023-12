Kultuurikomisjon saatis kultuuriehitise eelnõu esimesele lugemisele

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE) toonitas, et eelnõu järgi saab kultuurkapitali nõukogu otsustada kultuuriministri ettepanekul ja kultuurikomisjoni nõusolekul veel ühe riikliku tähtsusega kultuuriehitise rahastamise, ent seda vaid juhul, kui see ei mõjuta juba kultuuriehitiste pingereas olevate objektide valmimist. Samuti rõhutas ta, et nimekirja lisatud hoone valmides võib toetamiseks valida järgmise kultuuriehitise alles pärast seda, kui eelmisele objektile on kõik väljamaksed tehtud.

«Oluline on tähele panna, et uue objekti rahastamise saab otsustada vaid siis, kui selleks on tõesti piisavalt raha, ja praegu selline olukord on. Eesti kultuurkapitalil on võimekus rahastada veel ühe kultuuriobjekti valmimist, ilma et see kuidagi häiriks varem riigikogu otsusega nimekirja lisatud kultuuriehitiste rajamist. Vastupidi, tõrked mõne objektiga on suurendanud kultuurkapitalis ootele jäänud raha, mis on otstarbekas kasutusele võtta ja aidata kaasa riigi jaoks olulise ehitise valmimisele.»

Komisjoni aseesimees Tõnis Lukas (Isamaa) märkis, et eelnõu eesmärk on toetada rahvusringhäälingu uue telekompleksi valmimist, kuivõrd tingimused praeguses telemajas pole sugugi kaugel eluohtlikust. Aseesimees meenutas, et kultuurikomisjon leppis juba augustis kokku, et otsib rahvusringhäälingu uue stuudiokompleksi rahastamiseks lahendust. «Eesti rahvusringhäälingule on uue telemaja valmimise toetamist korduvalt lubatud ja moel või teisel peab see hoone kerkima. Seda enam, et hoone valmimine on kahtlemata ka riigi julgeoleku küsimus,» lisas Lukas.