Vabatahtlike päästjate varustus sai täiendust

«Viimastel aastatel on kahjuks sagenenud kriisid, mis toovad kaasa elektrikatkestusi ja häireid muude elutähtsate teenuste osutamises. Nende põhjuseks on tavaliselt tormid, aga tänapäeva maailmas ei saa välistada ka küberrünnakuid jm põhjuseid. Ka sabotaaž ei ole kahjuks võimatu,» märkis päästeameti vabatahtlike peakoordinaator Margus Möldri.

«Sellises olukorras on kriitiliselt oluline, et meie kogukondadel oleks suurem iseseisev hakkamasaamise võime. Kogu riiki katva vabatahtliku päästevõrgustiku kaudu tagame, et võime kriisides paremini toime tulla ja inimestele abi anda ka igas väiksemas maanurgas,» ütles Möldri.