Novembris teatas geneetilise testimisega tegelev ettevõte Asper Biogene, et nende andmebaasi, kus hoitakse inimeste terviseandmeid, tabas küberrünnak. Andmekadu on vanemprokuröri sõnul seotud 10 000 inimesega. Juhtumiga on seotud näiteks viljatus- ja isadustestid, samuti Tartu Ülikooli kiinikumi ja Ida-Tallinna keskhaigla patsientide andmed.