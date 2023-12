Riigikogu komisjonid tahavad presidendi tagasi lükatud maamaksu seaduse uuesti vastu võtta

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul leidis komisjoni enamus, et seaduse vastuvõtmise sidumine valitsuse usaldusküsimusega oli obstruktsiooni ületamiseks põhjendatud. «Ainsa erinevusena tavamenetlusest ei saanud eelnõule esitatud sisutühje muudatusettepanekuid suures saalis läbi hääletada. Samas arutati ettepanekuid rahanduskomisjonis ning kõik soovijad said debatti pidada ka täiskogus,» ütles ta ja lisas, et seetõttu teeb komisjon ettepaneku eelnõu muutmata kujul uuesti vastu võtta.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) ütles, et kuna eelnõu sisule president etteheiteid ei teinud, otsustas ka rahanduskomisjon toetada seaduse muutmata kujul vastu võtmist. «Ma saan presidendi mõtetest aru nii, et ta ei sea kahtluse alla seaduse sisu, aga peab seost järgmise aasta eelarvega liiga nõrgaks, mis on 15 000–25 000 eurot ja jääb 18,7-miljardilise eelarve komakoha taha,» ütles ta ja märkis samas, et iga rahasumma mõjutab eelarvet.