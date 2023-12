Linnahalli lähistel mere ääres avati Tallinna uusim kogukonnasaun

Tallinna uusim, Logi kogukonnasaun on kodanikualgatusel rajatud puuküttega mereäärne avalik saun. «On hea meel, et rohelise pealinna toetusega on valmis saanud nii eriilmelisi projekte. Pikemaks ajaks jääb Tallinna ilmestama palju uut, mis on toonud linnaruumi rohelust ning rõhutanud elurikkuse ja jätkusuutlikku mõtteviisi olulisust, olgu selleks siis see sama kogukonnasaun, putukahotellid või elurikas haljastus,» sõnas abilinnapea Vladimir Svet (Kesk).

«Kõige olulisem on, et need projektid on meie enda linnaelanike loodud ehk siis linn on saanud just seda nägu, nagu inimesed seda soovivad näha,» lisas ta.

Logi kogukonnasaun asub mere ääres linnahalli vahetus läheduses (aadressil Logi 13) ja selle juures on lisaks võimalused talisuplemiseks ja suvisel ajal ka muudeks vaba aja veetmise tegevusteks. Saun ise on avatud reedest pühapäevani. Toimides otseselt kohalike kogukonnaliikmete ja vabatahtlike toel, on saun suure sotsiaalse kaasatusega. Saun on ka kestlik: seda köetakse puukerisega ja seal puudub elektriühendus.

«Logi saun on katse luua Tallinna mereäärde avalikku ruumi, mis toetab nii üksi- kui ka koosolemist, puhkamist ja tegutsemist. See pakub alternatiivi digielule, paneb märkama linnaloodust ja annab võimaluse mere ääres rohkem aega veeta,» kirjeldasid Logi sauna rajajad MTÜ-st Kuum ja Külm.

Tallinn on värskelt samas piirkonnas projekti «Rohejälg» raames korrastanud ala kruiisiterminali ja Kalaranna vahel, loonud sinna nii puhke- kui ka tegevuspaiku: uued trepid rannaalal, eriilmelised istumiskohad, lauatennise lauad, petanki ala, lava väliürituseks ja haljastatud düünid. Kõik tegevused piirkonnas on vaheetapiks linna merele avamisele, katkematu ranna-teekonna loomisel ning linna merevisiooni elluviimisel.

Mittetulundustegevuste toetusega «Loome koos» toetati tallinlaste kestlikke ideid. Kokku andis Tallinn «Loome koos» toetust 48 projektile 1,2 miljonit eurot, et toetada elukeskkonda rikastavaid ja rohelust väärtustavaid ideid.

Logi kogukonnasauna avamisaegade ja kodukorra kohta leiab infot: logisaun.ee