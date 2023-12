Kaitseministeerium koolitab tööportaalide kaasabil ajateenijaid

Esimene kursus viidi sel nädalal läbi mereväes ning järgmine algab juba esmaspäeval Vahipataljonis. Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisneri sõnul on eesmärk anda ajateenijatele ülevaade nii tööturust kui ka oskustest, mida nad on teenistuse käigus omandanud, ja ka sellest, kuidas seda kõike tööturul ära kasutada.

«Kui võrdleme tööturul olevate reservväelaste ja mitte-reservväelaste sissetulekuid, siis 2019. aastal läbiviidud Tartu ülikooli uuring näitab, et kolm-neli aastat pärast ajateenistuse läbimist on reservväelaste sissetulekud 13–19 protsenti kõrgemad. Võime öelda, et tänu ajateenistuses omandatud oskuste teenivad reservväelased ligi 1000 eurot aastas rohkem võrreldes nendega, kes ei ole ajateenistust läbinud,» ütles Reisner.