Hoiatus: Tallinna kõnniteed on muutunud liuväljadeks

Üks Postimehe lugeja tõdes, et ilma naeltega jalatsiteta liikumine on hetkel väga ohtlik. «Jalutasin naeltega Vabaduse puiestee ääres päris pikalt. Ikka väga hull on ja seal oli vähemalt lund lükatud enne poodide juures, kus asfalt paljana on ikka kiilasjää,» märkis ta.