FOTOD ⟩ Islandi pealinnast lõunas hakkas purskama vulkaan

«Reykjanesi poolsaarel on alanud vulkaanipurse. Seda on näha muu hulgas veebikaameratest,» seisis teadaandes.

Island on nädalaid olnud kõrgendatud valmisolekus võimaliku purske suhtes pärast edelapoolsaarel toimunud intensiivset seismilist aktiivsust.

«Laava voolab lõhest maapinnale kiirusega umbes 100-200 kuupmeetrit sekundis, mis on kordades suurem kogus võrreldes poolsaarel viimastel aastatel toimunud pursetega,» täpsustas meteoroloogiainstituut.

Soome meteoroloogiainstituudi seismoloog Kristin Jonsdottir ütles Islandi rahvusringhäälingu raadiojaamale RUV, et purske kestust on raske hinnata.

«Intensiivsuse ja suuruse põhjal on tõenäoline, et see kestab kauem, kui kolm nädalat,» ütles teadlane.