TEED ON LIBEDAD ⟩ Aegviidus paiskus auto katusele, Virumaal takistab kraavi libisenud veok liiklust

Pärastlõunal kell 15.28 teatati, et Ida-Virumaal Jõuga-Raudi teel on veok sõitnud kraavi ning selle haagis on jäänud teele risti. Õnnetuses inimesed viga ei saanud. Küll on õnnetuspaigas tee mõlemas suunas liiklusele täielikult suletud, mistõttu oleks mõistlik seda kanti praegu vältida ning oma sõitudeks teine marsruut leida. Ümbersõit toimub Jõhvi kaudu.