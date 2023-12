Pärnu-Ikla maanteel Võistes hukkus kolme sõiduki avariis inimene, sündmuspaigas on tee liiklusele suletud

Teade raskest liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 154. kilomeetril Häädemeeste vallas Võiste külas laekus häirekeskusele kella 16.42 ajal. Praegu teadaolevalt põrkasid seal kokku kaks sõiduautot ja veok, avariis hukkus üks inimene, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Avariipaigas on libe ning maantee on liiklusele täielikult suletud. Inimestel palutakse selles piirkonnas liikudes varuda aega. Politseinikud on sündmuskohal liiklust reguleerimas ning juhatavad ümbersõidule.