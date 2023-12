Reportaaž ⟩ Ellujäänu mälestused

«Savusanna sõsarad» on lihtsalt väga hea. Te näete asju, mida Eestis sageli ei näe – peamiselt väga pikalt väga lähedalt alasti inimesi – ning paljas pole neil mitte üksnes keha, vaid ka hing (see on veel haruldasem). Omavahel ja kaamera ees vestetakse armastusest, pettumustest, vägivaldsetest vanemasuhetest, vähihaigusest, elust, surmast, tõmbest oma sugupoole suunas ja ühest nimetamata mehest, kes tahab, et naised seksi ajal alandliku häälega ta peenist luniks.