Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Andres Tiik ütles Postimehele, et jõulupühad möödusid politsei jaoks töiselt, kuid õnneks ei ole väga palju suuri vahejuhtumeid olnud. «Kõige rohkem on tooni andnud vägivallaga seotud teated, sealhulgas lähisuhtevägivald,» tõdes ta. Pühade ajal tarvitatakse rohkem alkoholi, mistõttu on suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. «Arusaamatusi, mida kiputi lahendama füüsiliselt, tuli ette nii pereringis, naabrite vahel kui ka tänaval. Pea kõikide juhtumite puhul oli vähemalt üks osapool alkoholi tarvitanud,» lisas Tiik.