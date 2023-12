«Me teame seda, et pärast 50 aastat okupatsiooni on meie eesmärk olnud mitte iialgi enam üksi jääda ja see, et me jäime kord jälle üle pika aja täiesti üksi, siis see peaks olema üks tugev ohusignaal selleks, et oma senist suhtumist korralikult revideerida ja ka välispoliitilisi prioriteete üle vaadata,» nentis ta.

Ansip rääkis, et ta vaatab Reformierakonna reitingu langust kurva pilguga. «Ega see päris normaalne ei ole - Reformierakonna toetus on seal 15, 16, 17 protsenti. See pole reformierakonnale iseloomulik, vähemalt sel sajandil. Vigu on kindlasti tehtud ja muutusi on vaja ning samamoodi jätkata ei saa. Merel on nii, et mõõnale järgneb tõus, kuid majanduses ja ühiskonnas ei ole garanteeritud, et igale mõõnale järgneb tõus. Mõõn võib tähendada ka seda, et see lõppeb hoopis hääbumisega. Ettevõte võib näiteks täiesti ära kaduda pärast suurt langust ja sama võib juhtuda ka poliitiliste erakondadega,» nentis ta.

Ansip märkis samas, et ta ei usu, et Reformierakonnaga selline hääbumine võiks juhtuda, sest erakonnal on tema hinnangul väga tugevad piirkonnad. «Erakonnas on väga palju tugevaid tegijaid, kuid suunamuutust on vaja,» leidis ta.

Ansipi sõnul on Reformierakonna juhatus toonud algselt jaanuari lõppu kavandatud strateegiapäeva nüüd uue aasta algusesse ning hakatakse arutama, mida ja kuidas muuta.

«Kuidas muuta poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi ning kaasata rohkem rahvast. Need pole pelgalt poliittehnoloogilised küsimused, vaid ikkagi seotud riigi julgeolekuga,» ütles Ansip.