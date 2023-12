Siseministeeriumi nõunik Siiri Leskov nentis, et pärast Venemaa algatatud sõda Ukrainas on Eesti kodakondsuse taotlejaid juurde tulnud just Venemaa Föderatsiooni kodanike arvelt. Kui varasematel aastatel oli Venemaa kodanikest Eesti kodakondsuse taotlejaid ühes kuus tavaliselt 16–30, siis pärast sõja puhkemist, eelmise aasta märtsist, on nende hulk kasvanud poole suuremaks, kuus 57–83ni.