Tallinnas saab vanad jõulukuused kogumispunkti viia

Kogumispunktide nimekirja leiab Tallinna veebilehelt . Vana jõulukuuske käsitletakse jäätmena ja seda saab ära anda ka tavalises korras nagu teisi jäätmeid (suurjäätmed). Kui endal transpordivõimalused puuduvad, on võimalik tellida kuuse äravedu oma piirkonna jäätmevedajalt ning viia kuusk kokkulepitud ajaks konteineri kõrvale. Kokku kogutud jõulukuuskedest toodetakse soojusenergiat.

Jõulukuusk ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või muud materjali. Korralikud kunstkuused ja jõuluehted, mida enam ei vajata, saab viia korduskasutusruumidesse või Uuskasutuskeskusesse. Katkised kunstkuused ja ehted tuleb visata segaolmejäätmete kogumismahutisse. Jõulutuled kuuluvad elektrijäätmete hulka, need tuleb viia jäätmejaama.

Kui tallinlastel on võimalus ja soov jõulupuud ise transportida, saab need tasuta (kuni 0,6 kuupmeetrit) üle anda kõigisse Tallinna jäätmejaamadesse. Soovitatav on jõulukuusk enne äraviimist tükeldada ning kokku pakkida.