Elroni rongipiletite müük on häiritud, tõrkeid on ka mujal

Elroni rongipiletite e-müük elron.ee ja pilet.ee keskkonnas ning ka rongis kohapeal piletiterminalist on häiritud. Elroni kommunikatsioonijuhi Kristo Mäe sõnul on põhjuseks tõrked Ridango hallatavas piletimüügikeskkonnas.

Ridango tegevjuhi Jaanus Erlemanni kinnitusel esineb täna hommikul Ridango süsteemides tehnilisi tõrkeid, mistõttu on ühistranspordi piletite müük üle Eesti pilet.ee portaalides häiritud. Ta sõnas, et enim mõjutab see on Elroni liinirongide piletisüsteemi ja probleeme võib esineda ka pileti rongis valideerimisel.