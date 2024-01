Digiajakirjad sinu taskus

Uus aasta algab heade uudistega: Postimees on valmis saanud digiajakirjad. Mis need on? Digitaalsed ajakirjad, mis annavad lugejatele positiivseid emotsioone ja head nõu, aga nende trükkimiseks pole maha võetud mitte ainsatki puud. Need ilmuvad ainult Postimehe veebis ja äpis. Digiajakirjad on sinuga kõikjal kaasas, saad neid lugeda mobiilist või mistahes ekraanilt ning need mahuvad vaevata taskusse.