Urmas Reinsalu: Eesti vajab erakondadeülest majanduskasvulepet

«Midagi ei ole öelda, tuleb raske aasta. See tähendab seda, et meie riigi poliitiline juhtkond peab ennast kokku võtma selleks, et ühiskonna ootustele vastavalt otsuseid langetada,» märkis ta.

Reinsalu avaldas lootust, et poliitikud on eelmisest aastast õppinud. «Minu meelest ei ole alternatiivi praegusel raskel ajal, sest julgeolekuolukord raamistab seda. Kiireneva majanduslanguse keskkonnas on vaja poliitikute dialoogi, et tekkiks erakondadeülene majanduskasvulepe nagu pakkus välja Soome president,» selgitas Reinsalu.

«Me vajame põhimõttelist revideerimist valitsuse majanduspoliitikas, mis praegu on majanduslangust süvendav,» leidis Reinsalu.

«Me vajame maksude ärajätmist, me vajame uut riigieelarvestrateegiat, mis on osutunud mittekõlblikuks. Me vajame ka negatiivset lisaeelarvet, keskvalitsuse bürokraatiat on vaja kokku tõmmata ja need otsused on vaja teha viivitamatult. Nende otsuste jaoks on vaja poliitilist juhtimist,» kinnitas Reinsalu.

Ta nentis, et praegune vailtsuse poliitika süvendab ebakindlust ettevõtjates. «Kui vaadata teiste riikide võrdluses, siis ebakindlus ettevõtluskeskkonnas on kõige suurem praegu Eestis ja see on valitsuse töö ja see tähendab, et seda poliitikat tuleb põhimõtteliselt korrigeerida,» nentis ta.