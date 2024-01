Kõve selgitas, et kui suvel arutas riigikohus opositsiooni kaebust riigikogu tegevuse, sh töötõkestuse üle, on nüüd terendav arutelu detailsem: president palub kohtu hinnangut konkreetse eelnõu põhiseaduslikkusele. Küll aga tuleb kohtul selle eelnõu üle arutledes tahes tahtmata anda hinnang ka riigikogus toimuvale.

«Võin kinnitada, et täna seda otsust ei tule,» sõnas ta, lisades, et viivitama riigikohus siiski ei hakka. Kõve sõnul on tegemist väga põhimõttelise küsimusega: «Kui me praegu võtame seisukoha usaldushääletuse lubatavuse kohta, mõjutab see tõenäoliselt ka edasisi taotlusi ja üleüldiselt riigikogu töökorraldust. Me peame seaduse järgi vastused küsima, mis võtab ka paar nädalat aega. Eks meil mõni kuu selle kõige peale nüüd kulub.»