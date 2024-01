INTERVJUU ⟩ Kaljulaid: Keskerakond on nüüd vene partei, sotsidel on õigus esitada Tallinna võimukoostöö kohta küsimusi

Minevikus olete olnud Keskerakonna liige ja puutunud Kõlvartiga isiklikult kokku. Kas vastab tõele, et Jaak Aab, Tanel Kiik ja Jüri Ratas kaaluvad erakonnast lahkumist põhjusel, et uus esimees Kõlvart on valmis pöörama erakonda vene parteiks?

Küsimus pole valmisolekus, vaid see on juba juhtunud. See väljendub muuhulgas selles, kuidas Keskerkond on reageerinud Yana Toomi (KE) tegevusele Eestis-vastaste aktivistide rahastamisel. Need argumendid, mida Keskerakonna esimees on Toomi kaitseks toonud, on naeruväärsed.

Kõigepealt ta püüdis väita, et erakond ei võta seisukohta oma liikmete tegevuse osas. Toom ei ole lihtsalt üks Keskerakonna liige, vaid aseesimees ja sisuliselt teine erakonnas. Nad on juba pikemat aega olnud poliitilises tandemis. Seda argumenti laiendades võib ju väita, et Toom võib siis ka ISISt või HAMASi toetada oma isiklikest vahenditest ja Keskerakond seisukohta ei kujunda.

Eesti keeles on need sõnumid sageli ümmargused, aga venekeelses Delfis ma lugesin, et Kõlvart mõistab Toomi huvi saada kremlimeelsete aktivistide asjas õigusselguse. Seda oligi arvata, et kerkib märgiline küsimus ja kui seal teha vale valik, siis on selge, et erakonna poliitikas on toimunud muutus.

Peale väärtuskonflikti erakonnas on siseopositsioon rääkinud, et Kõlvart lihtsalt ei oska juhtida.