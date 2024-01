TELEHOMMIK ⟩ Kõlvart: erakonnast tulid lahkumised, kui seis hakkas stabiliseeruma

«Kuid see ei ole uus kriis, erakond on seda üle elanud ka varem. 1994. aastal lahkus Keskerakonna fraktsioonist seitse inimest, 2004. aastal kaheksa inimest ja 2012. aastal umbes sama palju. Ja alati lahkusid tipp-poliitikud. Oli kriis, kuid erakond suutis alati positsioonid taastada,» rääkis Kõlvart.

Tema sõnul pole Keskerakond ainus, kes selliseid kriise üle on elanud, ka Isamaal on olnud kriise, kuid praegu on see erakond tipus.

«Tuleb tunnistada, et mõned inimesed, kes on otsustanud lahkuda, on esialgu andnud teisi signaale või pole varem üldse olnud valmis seda teemat arutama. Omalt poolt võin kinnitada, et olen alati olnud avatud suhtluseks,» kinnitas Kõlvart.

Tema sõnul tuleb inimestega rääkida. «Iga inimene on väärtus, kuid on olemas ka mingi piir. Neid läbirääkimisi on olnud kolme kuu jooksul väga palju. Ja ma olen pidevalt andnud signaale, et olen valmis unustama seda, mis oli enne Keskerakonna kongressi ja kongressi ajal. Unustama seda kampaaniat, mis oli minu vastu,» rääkis Kõlvart.

Kõlvart meenutas, et erakonna opositsioon on tema vastu korduvalt kasutanud rahvuskaarti. «Mul on lihtne arusaam - erakonda saab päästa selgete eesmärkidega ja igapäevase rutiiniga,» märkis Kõlvart, tuues esile, et mitmete poliitikute soov erakonnast välja astuda tuli alles siis, kui erakonnas hakkas olukord stabiliseeruma ja ka reiting hakkas kasvama.

Kõlvast lisas, et kui keegi üritab jätta muljet, et praegu alles kaalutakse erakonnast lahkumist, siis tegelikult on need otsused ja uued kokkulepped ammu tehtud.