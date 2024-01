Kadri Simson juurdleb tõsiselt oma tuleviku üle Keskerakonnas

«Kõlvart väitis, et teadis erakonnakaaslaste täna avalikustatud plaanidest juba nädalaid, kuid ometi ei teinud ta midagi, et veenda pikaajalisi erakonnakaaslasi jääma,» kirjutas Simson sotsiaalmeedias. «Otse vastupidi, vaid üks vastamata telefonikõne aseesimees Jaak Aabile, kel oleks sel aastal täitunud 30 aastat Keskerakonnas, on pigem selge surve inimeste eemale peletamiseks.»

Simson on näinud, kuidas erakonna esimees saab panustada meeletult aega ja veenmisjõudu, et erakond ei lõheneks. Simsoni sõnul tegi Jüri Ratas seda peale esimeheks saamist korduvalt ning tema hinnangul ka tõhusalt. «Kõlvart seevastu on apaatne ja sellisena kahjustab Keskerakonda.»

«Tänane Keskerakonna juhatus – kaks Kõlvartit, Laats ja Toots, Belobrovtsev ning peasekretär Anneli Ott tulevad kõik teistest erakondadest. Nende jaoks ei olnud Keskerakond esimene valik ning vahest seetõttu ei hooli nad Keskerakonna liikmetest, kelle lahkumine on väga märgiline,» leiab Simson.

Tema sõnul on erakond kaotanud sellise juhtimise all üle-eestilise tõsiseltvõetavuse. «Ma olen korduvalt hoiatanud, et pealinna-keskne juhtimine tähendab marginaliseerumist. Nii on ka kahjuks minemas. Ning loomulikult panevad viimased arengud tõsiselt mõtlema ka enda tulevikule Keskerakonnas,» kirjutas Simson.