Harju Maakohus mõistis Dmitri Voroninile tapmise eest 15-aastase vangistuse

Kohus jõudis tõendite hindamise põhjal seisukohale, et Dmitri Voroninile esitatud süüdistus tapmises piinaval viisil on põhjendatud. Kohus leidis, et tapmine oli sooritatud piinaval viisil, sest ohvrile oli põhjustatud enne surma lisaks füüsilisi ja psüühilisi kannatusi, mis muuhulgas seisnes ohvri silmitsi seadmises vääramatult saabuva surmaga.