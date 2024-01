Piinarikkalt oma ohvri tapnud mõrtsukas saadeti 15 aastaks vangi

Kohus leidis, et tapmine oli sooritatud piinaval viisil, sest ohvrile oli põhjustatud enne surma lisaks füüsilisi ja psüühilisi kannatusi, mis muuhulgas seisnes ohvri silmitsi seadmises vääramatult saabuva surmaga.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik 30 päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauri Jõgi sõnas, et Harju maakohus nõustus Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistusega ja leidis, et Voronin pani toime piinaval viisil tapmise ehk mõrva. «Kuigi Voronin väitis, et oli raske kuriteo sooritamise ajal transis, kuna oli tarvitanud punast kärbseseent, siis kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid viitavad vastupidisele,» lisas ta.