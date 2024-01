Riigikogu lükkas riigikaitselise maaga seotud eelnõu tagasi

Eelnõu eesmärk oli, et kui riik võõrandab avalikul enampakkumisel kinnisasja, mille koosseisu kuulub riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksus, muutub selle katastriüksuse kohta kehtestatud detailplaneering võõrandamisele järgnevast päevast kehtetuks. Katastriüksus oleks eelnõu järgi muutunud sihtotstarbeta maaks, et uus omanik saaks katastriüksusele asjakohase sihtotstarbe määramist taotleda.

Lisaks sooviti ette näha, et kui riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksusel asub ehitis, mille kasutamise otstarve on sisekaitse- või kaitseväerajatis, muutub see kasutamise otstarve kinnisasja võõrandamisele järgnevast päevast kehtetuks.