INTERVJUU ⟩ Liisa Pakosta: tänavuseks tajutakse nelja suurt ohtu

Muutuda inimestele avalikumaks ja avatumaks. Riigikogu liige pole ju ilmatark, kes kõigest teab. Küsimusega igapäevaselt töötavad inimesed tuleb ikka kutsuda riigikokku ja neid kuulata, kuidas asjad päriselt on. ELAK annab ju seisukohad ja otsused terve riigikogu nimel Euroopa Liidu ühistele otsustele, need on väga suure ja olulise kaaluga. Seadus näeb ette, et kõik, kes on protsessi jooksul arvamust avaldanud, peavad olema kaasatud. Mingil imelikul põhjusel pole see seni nii olnud, ELAK on olnud nagu must kast. Me muudame komisjoni tööd vastavaks seadustele ja sellele, mida Eesti inimesed ootavad, arvestame ka tehistaibu võimalustega.