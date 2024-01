Valitsus eraldab 80 miljonit eurot laiaks riigikaitseks ja elanikkonnakaitseks

Nelja-aastase püsirahastuse eesmärk on hoida asutuste kõrget valmisolekut ja võimekust edukalt kriise lahendada ja neiks paremini valmistuda. Rahastus on mõeldud nii personalikuludeks kui ka tehnika ja muude seadmete soetamiseks.

Lisarahastus hõlmab seitsme ministeeriumi ja selle haldusala ning riigikantselei kõige olulisemaid vajadusi. Riigieelarve strateegiat koostades leppis valitsus kokku püsirahastuse eraldamises kolmele valdkonnale, milleks on elanikkonnakaitse, sisejulgeolek ja avalik kord ning küberturvalisus.

«Siseturvalisus, elanikkonnakaitse ja küberuturvalisus on viimaste aastate kriiside ajal saanud ühekordseid rahasüste. Valitsus otsustas nüüd eraldada püsirahastuse kogu riigieelarve strateegia ulatuses, et kriise lahendavate asutuste kompetents säiliks ka kriisivälisel ajal ning et oldaks järgmiseks kriisiks paremini valmis,» märkis Tori.