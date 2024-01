«Olukord rindel on väga raske. Meil ei ole piisavalt relvi. Ja kui venelased ei kontrolliks taevast ja meil oleks piisav arv õhutõrjesüsteeme, siis me hävitaksime nende lennukid. Me lihtsalt hävitaksime nad. Proovisime juba, et see toimib. Kui hävitad nad taevas, siis liigud edasi. Suuri samme rindel edasi ei ole, sest nemad kontrollivad taevast,» seletas Zelenskõi ajakirjanike küsimustele vastates.