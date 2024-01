Mullu ulatus liikluskindlustuse kogukahju 72 miljoni euroni

LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on olukord liikluses jätkuvalt halb ja ei näita paranemise märke. «Võrreldes eelneva aastaga on liikluskindlustuse juhtumite arv sama kõrgel tasemel, kogukahju suurenes aga kolme protsendi võrra. Keskmine Eestis liikluskahju on nüüd 2100 eurot,» märkis Piirsalu.