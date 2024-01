Nädala vastaja ⟩ Politsenik Vaiko Vaher: olukordi nagu «Politseiakadeemias» tuleb ikka ette

Politseitöös on alati kiire ja põnev. Aasta lõpus meeskonnaga koos olles vaatasime 2023. aastale tagasi ning saame uhkusega öelda, et Põhja prefektuuri operatiivbüroo esimene aasta läks hästi.

Minu eeskujud on kõik esmareageerijad. Need on mehed ja naised, kelleta pole võimalik turvalisust tagada. PPA on täpselt nii tugev või hea, kui on meie inimesed tänavatel. Turvalisust ei tagata kabinetis tabeleid või arengukavasid tehes, vaid avalikes kohtades näoga kodanike poole seistes.

Kas sari «Politseiakadeemia» on puhas meelelahutus või on seal ka midagi tõsielulist?

«Politseiakadeemia» on kihvt meelelahutus. Teatud paralleele saab filmiga tuua küll. Ka meil on olnud tragikoomilisi hetki, alates sellest, et on maha lõhutud vale uks või satutud peale mõnele väga intiimsele hetkele magamistoas. On kurb, et meil PPAs pole ühtegi beatbox’i meistrit (suuga igasuguste häälte ja helide tekitaja – toim), kes pingeid maandaks.